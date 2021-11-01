بوروسيا دورتموند: نراهن بـ 100 مليون يورو على بقاء هالاند!

ثقة كبيرة لدى النادي الألماني في قدرتهم على الحفاظ على إرلينج هالاند.

كشف نادي بوروسيا دورتموند عن ثقته الكبيرة في قدرته في الحفاظ على النجم الدنماركي إرلينج هالاند هداف الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سيباستيان كيل المدير الرياضي للفريق، وأكد خلالها أن النادي سيفعل كل شيء من أجل الحفاظ على اللاعب.

ما الذي قاله سيباستيان كيل عن إرلينج هالاند؟

وقال كيل: "بكل تأكيد نحاول طوال الوقت أن نجعله يشعر بأن بوروسيا دورتموند هو المكان المناسب له وأنه يستطيع التطور أكثر من ذلك هنا".

وأضاف: "ربما يمكننا أن نقنعه أكثر، سنقاتل من أجله، وسنحاول القيام بكل شيء، والقرار لم يتخذ بعد، لكنني أراهن على استمراره بـ 100 مليون يورو".

كيف يؤدي هالاند في الفترة الأخيرة؟

ويعد هالاند أحد أهم نجوم كرة القدم في الوقت الحالي بالعالم، وأكثر أهداف الفرق إثارة في سوق الانتقالات في ظل بحث الجميع عن رأس حربة بخصائص مماثلة.

وكشفت تقارير صحفية عديدة عن وجود شرط جزائي يسمح لهالاند بالرحيل عن صفوف بوروسيا دورتموند في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

جدير بالذكر أن هالاند يملك في رصيده تسعة أهداف هذا الموسم في الدوري الألماني من ست مباريات لعبها، وصنع خلالها أربعة أهداف.

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