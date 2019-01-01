بورتو يفقد هدافه في مواجهة الأبطال أمام روما

ضربة موجعة للفريق البرتغالي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تعرض بورتو لضربة موجعة بإصابة هدافه موسى ماريجا وغيابه عن اللعب لمدة تقترب من الشهرين.

وتعرض اللاعب صاحب الـ27 عامًا لإصابة خلال مباراة التعادل السلبي بين بورتو وفيتوريا جيماريش في الدوري البرتغالي الأسبوع الماضي، وقد أفاد موقع لاروما 24 أن اللاعب سيغيب عن اللعب لشهرين تقريبًا.

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ويعني هذا عدم تواجد ماريجا خلال مباراتي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام روما، إذ ستُقام مباراة الذهاب في 12 فبراير القادم فيما سيحتضن ملعب الدراجاو موقعة الإياب الحاسمة في السادس من مارس المقبل.

وأحرز اللاعب المالي 16 هدفًا خلال 31 مباراة لعبها مع فريقه البرتغالي هذا الموسم، فيما سجل زميله تيكوينيو سواريس 14 هدفًا خلال 22 مباراة وسيكون جاهزًا لقيادة هجوم بورتو ضد ذئاب العاصمة الإيطالية.