"بوحة" وسيلة الفتح لـ "الطقطقة" على الهلال

حقق الفتح ما يُشبه المعجزة مساء أمس وهزم الهلال بطل آسيا على أرضه ووسط جمهوره في الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد مباراة مثيرة للغاية.

الفوز أشبه بالمعجزة لأسباب كثيرة أبرزها فارق الجودة والقيمة السوقية بين الفريقين، وإعصار كورونا الذي ضرب الفريق وأصاب 6 من نجومه، وغياب النجم كريستيان كويفا للإيقاف، وابتعاد المدرب يانيك فيريرا عن الخطوط وتواجده في المدرجات لنفس السبب.

حساب الفتح على تويتر لم يُفوت تلك الفرصة دون الاحتفال جيدًا بالفوز، وقد استخدم شخصية "بوحة" الشهيرة في السينما المصرية لـ "الطقطقة" على الهلال.

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إذ نشر مقطع من الفيلم الشهير للنجم المصري محمد سعد وهو يقول "الحمد لله .. الحمد لله" بعد معركة حامية، وعلق عليه بنفس الجملة للإشارة إلى صعوبة المباراة ومدى الإنجاز الذي حققه النموذجي.

التغريدة أثارت إعجاب الجميع، وقد أعيد تغريدها أكثر من 13 ألف مرة وحصدت ما يقرب من 18.5 ألف إعجاب.