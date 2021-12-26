"ليس الهلال .. فريق واحد يستطيع حرمان الاتحاد من لقب الدوري السعودي"

فتحت خسارة الهلال أمام الفتح مساء أمس في الدوري السعودي الباب للحديث عن ضعف حظوظه في منافسة الاتحاد على اللقب، خاصة بعدما أصبح الفارق بين الفريقين مرشحًا لأن يصير 8 نقاط.

الهلال سقط أمام الفتح في الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بنتيجة 3-2 أمس، والاتحاد أمام فرصة ذهبية لاستغلال ذلك التعثر عند استضافة الاتفاق في جدة مساء اليوم الأحد.

ماذا قال محمد الذايدي عن المنافسة في الدوري السعودي؟

الناقد الرياضي أكد أن مباراة الاتفاق الليلة هي اختبار حقيقي لجدية الاتحاد في التمسك بالصدارة حتى النهاية، مشيرًا إلى أن الهلال تعثر كثيرًا في الموسم الماضي لكن منافسيه، الاتحاد والشباب، لم يستغلا ذلك جيدًا.

وأضاف حول المنافسة "النصر فاز بمباراتين صحيح لكننا لا نستطيع بعد الحديث عن عودة الفريق للمنافسة، هو بحاجة للفوز بـ4-5 مباريات متتالية وأن تظهر له ملامح فنية ثابتة لنبدأ الحديث عن عودته".

"الهلال بطل آسيا وهو الفريق الأقوى في القارة، لكنه بعيد عن مستواه، الهلال تعثر كثيرًا في الموسم الماضي لكن لا الاتحاد ولا الشباب نجحا في استغلال ذلك، مباراة الليلة أمام الاتفاق هي فرصة الاتحاد ليؤكد نواياه في المنافسة والابتعاد بالصدارة والفوز باللقب".

أتم "لا خوف على فوز الاتحاد بالدوري سوى من الشباب، المنافسة بين الفريقين فقط، بينما الهلال والنصر والأهلي بعيدون عن المنافسة".

ما هو وضع الهلال في الدوري السعودي؟

الخسارة من الفتح كانت الثانية على التوالي للهلال في الدوري السعودي، عقب سقوطه أمام النصر في مباراة مؤجلة في الـ16 من ديسمبر الماضي، وهو حدث لم يحدث منذ موسم 2015-2016.

بطل آسيا بتلك الخسارة جمد رصيده عند 21 نقطة وأصبح مهددًا بفقدان مركزه الرابع لصالح النصر حال انتصاره على الحزم مساء اليوم.

الفارق مع الاتحاد في الصدارة أصبح مرشحًا ليُصبح 8 نقاط حال فوز العميد اليوم على الاتفاق في جدة وفي حضور نجمه الجديد عبد الرزاق حمدالله في المدرجات.

اقرأ أيضًا |