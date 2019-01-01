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بوجبا يلحق بمعسكر مانشستر يونايتد في دبي

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لاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا ينضم للفريق في دبي

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

قرر النجم الفرنسي بول بوجبا اللحاق بمعسكر مانشستر يونايتد في دبي، بعد تلقيه العلاج اللازم للكدمة التي تعرض لها أمام نيوكاسل يونايتد في آخر لقاءات الشياطين الحمر في البريميرليج.

وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، قد غاب عن مواجهة ريدينج في كأس الاتحاد الإنجليزي.

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ويعيش النجم الفرنسي المتوج بكأس العالم في روسيا 2018، أفضل أيامه مع مانشستر يونايتد حاليًا، منذ رحيل المدرب البرتغالي جوزية مورينيو عن قلعة أولدترافورد، وقدوم المدرب النرويجي أولي جونار سولشار، حيث أحرز أربعة أهداف، وصنع ثلاثة في أربع مباريات.

ويتواجد مانشستر يونايتد حاليًا، في إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، في معسكر إعدادي، للاستعداد لمواجهة توتنهام هوتسبر، في الجولة المقبلة من البريمبرليج.

يذكر أن بوجبا يخوض حاليًا موسمه الثالث مع مانشستر يونايتد، بعد قدومه من يوفنتوس في فترة الانتقالات الشتوية عام 2016.

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