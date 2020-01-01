بوجبا يكشف صراعه مع فيروس كورونا وتأثيره على مستواه

بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد يتحدث عن صراعه مع فيروس كورونا وتأثير ذلك على مستواه الفني والبدني.

كشف بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد عن تأثير فيروس كورونا على حياته، بالأخص بعدما تعرض له مؤخرًا وابتعد عن الشياطين الحمر بسببه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح الموقع الإلكتروني للنادي، وأكد خلالها أن فيروس كورونا أثر عليه بشكل واضح في الفترة الأخيرة بعد عودته من الإصابة به.

وقال بوجبا: "الأمر غريب ومن الصعب شرحه وذلك لأنني لم أفهمه، حتى في التدريبات كنت أقول لمدرب الأحمال إنني أشعر بغرابة وأن ذلك الشخص الذي يتدرب ليس أنا".

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وأضاف: "كنت أشعر بالإرهاق بشكل سريع للغاية، وكان نفسي ينفذ بشكل أسرع من المعتاد، وأول مباراة في الموسم لم أكن أستطيع حتى أن أركض".

وأكمل: "كنت قد تحدثت مع المدرب وعلمت أنني سأبدأ المباراة وأننا سنرى ما الذي سيحدث، لكن سرعان ما ضاع نفسي واستغرق الأمر الكثير من الوقت حتى استعيد لياقتي وحالتي البدنية".

وأردف: "الآن أنا أشعر أنني بحال أفضل، وأنني أستطيع التحكم في الكرة بالشكل المعتاد من جديد وهذا ما أحبه، وطالما كان الفريق يحقق الانتصارات فهذا هو الأهم".

وأنهى تصريحاته: "أشعر بالثقة وأن حالتي البدنية والنفسية أفضل بشكل واضح بعد تسجيل ذلك الهدف ومساعدة الفريق على العودة في المباراة".

جدير بالذكر أن بوجبا كان قد سجل هدف تعديل النتيجة ضد وست هام في المباراة التي فاز بها مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف وحيد.