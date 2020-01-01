ماتا: هناك شائعات عن عودة رونالدو لمانشستر وأتمنى قدوم ميسي

الإسباني يتحدث عن ارتباط أشهر لاعبين بالعقد الماضي بناديه

تحدث لاعب مانشستر يونايتد خوان ماتا عن رأيه بخصوص ارتباط ناديه بالثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في الآونة الأخيرة.

وذكرت شائعات الصيف الماضي أن رونالدو قد يترك يوفنتوس وطُرحت عودته ليونايتد كأحد الوجهات، بينما تم الإشارة إلى مانشستر كوجهة محتملة لميسي عندما أعلن تركه برشلونة.

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وعن ذلك قال ماتا مع "Laureus": "لا أعرف ما قد يحدث، ولكن أتمنى أن لا ينتقل ميسي إلى مانشستر سيتي، إذا كان سيأتي إلى المدينة فليكن ذلك في فريقي".

وأكمل: "هناك إشاعات، على سبيل المثال قيل إن كريستيانو رونالدو قد يعود إلى مانشستر يونايتد في المستقبل".

وواصل: "في حياتي تعلمت أن في كرة القدم المحترفة ما يهم فقط هو التركيز على ما يمكنك التحكم به وتنسى تماماً ما لا يمكنك التحكم به".

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وعن اختياراته للكرة الذهبية للعام الحالي لو أُعطيت: "أملك ضعفاً تجاه ميسي، حتى لو بعض اللاعبين كانوا أفضل ولكن كلما شاهدته يلعب أشعر وأن حياتي أصبحت أفضل".

وتم حجب جائزة الكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول عن العام الحالي، وإن تراجع الاتحاد الدولي عن قراره وقرر إعطاء جائزة "الأفضل".