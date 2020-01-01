بوجبا يعتذر للجماهير وسولشاير يجدد ثقته في المجموعة

ماذا قال بوجبا وسولشاير عقب خسارة مانشستر يونايتد من آرسنال؟

قال المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير إن هذه كانت مباراة كبيرة ضد فريق جيد ويجب أن تكون في وضع مثالي ومناسب فيما يخص كل شيء.

وعاد آرسنال من ملعب أولد ترافورد بفوزٍ ثمين حققه على مانشستر يونايتد بهدفٍ نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

آرسنال كان الطرف الأفضل في الشوط الأول بوضوح، حيث دخلت كتيبة أرتيتا المباراة بضغط عالٍ مع استحواذ شبه مطلق على مجريات اللعب وخطورة كانت واضحة على مرمى دافيد دي خيا.

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وعقب المباراة، قال المدير الفني سولشاير: "إذا تأخرت قليلاً عن التدخل والمبادرة، فإنهم يبتعدون عنك وأنت ترتكب خطأً يتسبب في إبعادك عن المباراة".

وأضاف: "الكثير من الأشياء التي يمكن أن تحدث بشكل خاطئ في إحدى المباريات حدثت لنا اليوم. اليوم لم نحصل على الرد الذي نأمله".

ومن جهته، قال بول بوجبا إنه يعترف بالخطأ الذي ارتكبه في ركلة الجزاء التي حصل عليها آرسنال والتي حسمت له المباراة بهدف مقابل لا شيء.

وأكد: ""نحن نعلم أنه أداء ضعيف. أنا نفسي لم أقدم ما كان منتظرًا مني، لا أستطيع أن ارتكب خطأ مثل هذا وإن ارتكبته فلا يمكن تفسيره بأي شيء"

وأردف: "شعرت أنني لمسته قليلاً ولكن لسوء الحظ حدث ذلك في منطقة الخطر، كنت أعلم أنني كنت في منطقة الجزاء، ولم يكن يجب أن أعطي ركلة جزاء سهلة كهذه"

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يذكر أن هذا الانتصار هو الأول الذي يحققه عملاق لندن على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد بالبريميرليج منذ سبتمبر 2006، والأول بشكلٍ عام منذ الفوز هناك في كأس الاتحاد الإنجليزي بعام 2015.