بوجبا يسخر من مورينيو: أصبحت ألعب مثل لامبارد

بوجبا يؤكد على استمتاعه بكرة القدم مجددًا بعد رحيل جوزيه مورينيو

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد عن سعادته بالفوز على توتنهام هوتسبر بهدفٍ مقابل لا شيء، في خامس مباراة في البريميرليج مع المدرب النرويجي أولي جونار سولشار.

بوجبا الذي صنع هدف الانتصار لمانشستر يونايتد أمام السبيرز عاد للتوهج بعد رحيل المدرب البرتغالي جوزية مورينيو، ويقدم مستوى مبهر مع سولشار.

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وقال بوجبا في تصريحاته عقب الانتصار على السبيرز: "أستمتع بلعب كرة القدم الآن، أحب أن أكون أكثر هجوميًا، كنت مضطرًا للدفاع كثيرًا من قبل، ولكني الآن عدت إلى موقعي المفضل".

كما أضاف اللاعب الذي توج بكأس العالم روسيا 2018 مع منتخب فرنسا: "المدرب قال لي أن أقترب من منطقة جزاء الخصم وأحاول تسجيل الأهداف، أفضل مثال لهذه الطريقة كان فرانك لامبارد".

يذكر أن تقارير عديدة كانت قد ذكرت أن أحد أسباب الخلاف بين مورينيو وبوجبا، هي مطالبة الأول للنجم الفرنسي بمحاكاة أسلوب نجم تشيلسي المعتزل فرانك لامبارد، فأجاب بوجبا وقتها "وهل فاز لامبارد بكأس العالم؟".