بأرقام قياسية جديدة.. دي خيا يرد على أصحاب ذاكرة السمك

دي خيا يتألق أمام توتنهام بعدد تصديات لم يتحقق منذ مواجهة آرسنال الموسم الماضي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قاد ديفيد دي خيا فريقه مانشستر يونايتد لتحقيق انتصار هام حساب مضيفه توتنهام، بعد مباراة ملحمية تصدى فيها لأكثر من 15 كرة محققة. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وكان مانشستر يونايتد قد حقق انتصارًا صعبًا على توتنهام في ملعب ويمبلي بهدف دون رد، في قمة الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ماركوس راشفورد هدف الشياطين الحمر الوحيد، ليرد توتنهام على الهدف بسيل من الهجمات بحثًا عن هدف التعادل.

ووجدت كل كرات توتنهام حارسًا يدعى دي خيا وقف لها بالمرصاد، حيث تصدى لـ 9 كرات كاملة في حلول الدقيقة 74 وهو الرقم الأكبر له قياسًا بهذه الدقيقة.

ولم يكتفِ دي خيا بهذا الرقم، حيث قدم 16 تصديًا خلال المباراة كاملة، وهو الرقم الأكبر له منذ مواجهة آرسنال الموسم الماضي.

يذكر أن ديفيد دي خيا قد تعرض للعديد من الانتقادات خلال فترة كأس العالم الأخيرة في روسيا وما بعدها بسبب تواضع مستواه.