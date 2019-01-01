بوجبا يتقرب لجمهور مانشستر يونايتد في أستراليا

ما الذي فعله بوجبا في الفترة التحضيرية مع مانشستر يونايتد؟

يسعى بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، لتفادي حالة الغضب التي يعيشها جمهور الشياطين الحمر عقب إعلانه رغبته الرحيل عن مسرح الأحلام.

بوجبا يقترب من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد في ظل رغبة زين الدين زيدان في التوقيع معه.

وبمجرد وصول صاحب الـ 26 عامًا إلى أستراليا لبدء المعسكر التحضيري تعرض للانتقادات حتى أنّ الصحف تحدث عن خلاف دار بينه وبين جيسي لينجارد وهو ما نافاه المدرب أوليه جونار سولشار.

وفي صباح اليوم، الخميس، وبحضور 12 ألف متفرج تلقى بطل كأس العالم العديد من الانتقادات وصافرات الاستهجان وجاء الرد في الملعب بتسجيله هدفًا من مهارة فردية رائعة.

وتلقى اللاعب العديد من الإشادة بعد الهدف كما خرج متأخرًا من التدريبات لأجل التوقيع على قمصان الجمهور وهو ما قلل من حدة التعامل مع اللاعب.

جدير بالذكر أن وكيل أعمال الفرنسي، مينو رايولا، أَعلن البدء في إجراءات بيع اللاعب خلال الفترة المقبلة.