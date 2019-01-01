رايولا يؤكد انطلاق عملية رحيل بوجبا

إلى أين يذهب بطل كأس العالم؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشف مينو رايولا وكيل اللاعبين عن عمله بالفعل لضمان رحيل موكله بول بوجبا عن مانشستر يونايتد هذا الصيف.

وقال رايولا لصحيفة تايمز الإنجليزية:"الكل يعلم داخل النادي من المدرب إلى المالك بشأن رغبات بوجبا".

وأضاف:"الكل يعرف رغبة بوجبا في التقدم للأمام، نحن في خضم تلك العملية، الكل يعرف شعور بول".

وأوضح:"لا يمكنني إخباركم بأي شيء الآن، فأنا أعيش يوم بيوم".

ولا تزال وجهة بوجبا غير محسومة، بين العودة إلى يوفنتوس الإيطالي أو الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

يذكر أن بوجبا -26 عاماً- هو هداف يونايتد للموسم الماضي في جميع المسابقات برصيد 16 هدفاً.