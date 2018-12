جاري نيفيل يرد بصرامة على "سخرية" بوجبا من مورينيو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رد جاري نيفيل مدافع مانشستر يونايتد الأسبق بصرامة وقوة على سخرية بول بوجبا من المدرب المقال جوزيه مورينيو.

وأعلن اليونايتد إقالة المدرب البرتغالي بعد تراجع نتائج الفريق وابتعاده بفارق 19 نقطة عن صدارة البريميرليج، وقد نشر بوجبا صورة على حسابه الشخصي في إنستاجرام يسخر خلالها من مدربه السابق قبل أن يتراجع ويحذفها.

لكن نيفيل شاهد تلك الصورة فيما يبدو ولم تترك لديه انطباعًا جيدًا، إذ وجه رسالة للاعب الفرنسي عبر حسابه الشخصي في تويتر مفادها أنه يجب أن يلحق مورينيو لخارج اليونايتد.

“ Caption This “



You do one as well ! — Gary Neville (@GNev2) December 18, 2018