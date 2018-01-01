جاري نيفيل يرد بصرامة على "سخرية" بوجبا من مورينيو

كيف استقبل جاري نيفيل سخرية بوجبا من إقالة مدربه في مانشستر يونايتد؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رد جاري نيفيل مدافع مانشستر يونايتد الأسبق بصرامة وقوة على سخرية بول بوجبا من المدرب المقال جوزيه مورينيو.

وأعلن اليونايتد إقالة المدرب البرتغالي بعد تراجع نتائج الفريق وابتعاده بفارق 19 نقطة عن صدارة البريميرليج، وقد نشر بوجبا صورة على حسابه الشخصي في إنستاجرام يسخر خلالها من مدربه السابق قبل أن يتراجع ويحذفها.

لكن نيفيل شاهد تلك الصورة فيما يبدو ولم تترك لديه انطباعًا جيدًا، إذ وجه رسالة للاعب الفرنسي عبر حسابه الشخصي في تويتر مفادها أنه يجب أن يلحق مورينيو لخارج اليونايتد.

“ Caption This “



You do one as well ! — Gary Neville (@GNev2) December 18, 2018

عبر إنستجرام، بوجبا يسخر من مورينيو ثم يتراجع

وكان نيفيل قد قال عن إقالة المدرب السابق لبنفيكا وبورتو وتشيلسي وإنتر وريال مدريد "الإدارة كانت لديها 3 فرص لتعيين مدرب والآن سيحصلون على الرابعة، ومن وجهة نظري الشخصية، فالنادي يحتاج إلى البدء من جديد".

"تلك هي اللحظة المناسبة لإعادة هيكلة النادي فيما يخص صناع القرارفي كرة القدم، عليهم أن يكونوا واثقين أن الخطوة القادمة هي الخطوة الصحيحة. الأمر ليس بالسرعة أو التعاقد مع أي مدرب متاح بل بضمان أن المدرب القادم هو المدرب المناسب".

أتم قائلًا حول فرضية التعاقد مع ماوريتسيو بوتشيتينو المدير الفني الحالي لتوتنهام "عليهم أن يدفعوا له إن كان اختيارهم. عليهم أن يضمنوا وجود هيكل سليم حوله".