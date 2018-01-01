عبر إنستجرام، بوجبا يسخر من مورينيو ثم يتراجع

رد فعل بول بوجبا حول إقالة مورينيو كان فريدًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن مانشستر يونايتد رسميًا إقالة مدربه جوزيه مورينيو بعد تراجع أداء ونتائج الفريق، وهو الأمر الذي يصب بالتأكيد في صالح نجم الفريق "بول بوجبا" الذي لم تجمعه علاقة جيدة مع المدرب البرتغالي.

ولم يُفوت بوجبا فرصة إقالة "السبشال وان" دون أن يسخر منه، إذ نشر صورة له على حسابه الشخصي في إنستجرام تحمل نظرات من السخرية وطلب من متابعيه أن يختاروا لها العنوان المناسب، وبعد دقائق قليلة قام اللاعب الفرنسي بحذف الصورة.

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رحيل بطل الثلاثية التاريخية مع الإنتر عام 2010 سيُغير بالتأكيد من مستقبل بطل العالم مع منتخب فرنسا، إذ كان بوجبا مرشحًا بقوة للرحيل عن اليونايتد، بالعودة إلى يوفنتوس أو الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد، لكن يبدو أن مصيره سيتغير الآن وسيبقى في ملعب أولد ترافورد.