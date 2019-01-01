بوجبا: مانشستر يونايتد استعاد هويته مع سولشار

لاعب الوسط الفرنسي يكشف عن كواليس التجربة الجديدة مع المدرب النرويجي بعد رحيل مورينيو

يعتقد لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، أن مانشستر يونايتد استعاد شخصيته مع المدرب المؤقت أولي سولشار.

بوجبا عانى من تخبط شديد في المستوى ببداية هذا الموسم مع الشياطين الحمر، لتوتر علاقته مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وفور رحيل مورينيو عن قيادة الشياطين الحمر، استعاد بوجبا بريقه من جديد ليساهم في 6 انتصارات متتالية للفريق.

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وقال اللاعب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس":"الآن نحن نلعب باستحواذ أكبر، نعلم أين نهاجم ونذهب للتسجيل في الخصم ولدينا تقسيم أفضل في الملعب".

وأضاف:"الأسلوب الحالي يجعل الأمور سهلة للجميع وليس لي فقط، نعم سجلت وصنعت بعض الأهداف ولكن الفضل يعود للفريق".

وعن الفوز على توتنهام:"كان انتصاراً عظيماً لنا للعودة مرة أخرى والاقتراب من القمة عن طريق الانتصار على أحد الكبار".

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💡 مع العلم أنه يبلغ الآن 27 عامًا pic.twitter.com/hsXqm6tTma — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 17, 2019

وتابع:"لن أقول أن الحظ حالفنا ضدهم لكن ديفيد دي خيا قام بوظيفته على أكمل وجه ونشكره على ذلك".

وعن دي خيا:"هو واحد من أفضل الحراس في العالم ودائماً نجده وقتما نحتاجه لذلك هو الأفضل، عفواً ولكن أنت نفسك ستقول ذلك عنه".

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المنافسة على الأربعة الكبار:"هو الهدف الأول لنا باعتبارنا أكبر نادي في إنجلترا لذلك من الطبيعي تواجدنا بين الفرق الكبيرة".

جدير بالذكر أن مانشستر يحتل حالياً المركز السادس بجدول البريميرليج بـ41 نقطة، ويفصله 5 نقاط عن تشيلسي الرابع، و16 عن ليفربول المتصدر.