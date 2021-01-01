بوجبا: مانشستر يونايتد أفضل بدوني؟ فليضعوني على دكة البدلاء!

بوجبا يعود ويثير جدلًا..

قال لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوجبا إنه ليس لديه مشكلة في أن يكون بديلاً في مانشستر يونايتد في حال كان الشياطين الحمر يؤدون بشكل أفضل في غيابه عن التشكيل الأساسي.

.وفي الوقت الحالي يعود بول بوجبا تدريجيًا إلى أفضل مستوياته في تشكيل مانشستر يونايتد بعد تراجع مستواه بصورة كبيرة وغيابه عن العديد من المباريات في الموسم الماضي بسبب الإصابة.

و بعد شهور قضاها في القتال ضد الإصابات ولكن أيضًا في وضع جديد كبديل للشياطين الحمر، عاد إلى المسار الصحيح، وقال في مقابلة مع كانال بلس الفرنسية: "أشعر أنني بحالة جيدة الآن، جسديًا أفضل".

لماذا أجاب بوجبا بـ "ضعوني على دكة البدلاء" ورد ساخرًا؟

لم يكن الدولي الفرنسي يعرف هذه الإحصائية التي تشير إلى إمكانية مانشستر يونايتد تحقيق الفوز في المباريات التي يجلس فيها على دكة البدلاء أكثر من تلك المباريات التي يشارك فيها.

ولكن عندما سمع ذلك، رد بوجبا ساخرًا بعبارة: "يفوزون من دوني أكثر؟ فليضعوني على دكة البدلاء إذًا". ولكنه ضحك بعد ذلك وأكمل حديثه، الأمر الذي يوضح أنه يمزح ليس إلا.

وأضاف: "إنني لم أر تلك الإحصائية. إذا كان أداء الفريق أفضل بدوني ، فسأفهم تمامًا أن المدرب سيضعني على مقاعد البدلاء، إنه تحدٍ جيد بالنسبة لي على أي حال. آمل أن يتحول إلى الجانب الآخر. آمل أن يربح الناس معي أكثر من دوني".

ماذا تقول الأرقام؟

هذا الموسم في جميع المسابقات، كان نجم يوفنتوس السابق حاسمًا فقط 12 مرة (6 أهداف و6 تمريرات حاسمة). إحصائيات منخفضة في هذا الموسم مقارنة بالمواسم السابقة والأرقام المعتادة لبوجبا سواء مع السيدة العجوز أو مع الشياطين الحمر.

ولكن النجم الدولي الفرنسي والفائز مع منتخب الديوك بكأس العالم 2018 في روسيا كان لديه تفسير لذلك حيث قال: "نحاول أن نكون حاسمين قدر الإمكان، على الرغم من أننا بعيدون عن المرمى كلاعبي وسط ملعب".

وأردف: "من المفترض أن يكون لدينا صفات أخرى لتقال حولنا غير تلك التي نعطيها للحسم وتسجيل الأهداف، أنا أقل هجومًا، وأكثر دفاعية، أنا أقرب إلى أن أكون بجانب نجولو كانتي ".

بوجبا مصمم على تقديم أداء أفضل على المستوى الشخصي، ولكن ما يأمله بشكل خاص هو أن ينهي فريقه الموسم بشكل جي ، ولا سيما بالسعي للحصول على أول لقب له منذ عام 2017.

وقال في هذا السياق: "لدينا لقب ننتظر ، وهو الدوري الأوروبي، نحن نركز على تلك البطولة، بعد ذلك سيكون هناك يورو مع المنتخب، ونعلم أهمية ذلك بالنسبة للجماهير الفرنسية أيضًا".

هل يرحل بوجبا عن مانشستر يونايتد؟

في الوقت الحالي تتردد الأنباء حول رحيل بول بوجبا عن مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بعض المصادر تربطه بريال مدريد بسبب وجود زين الدين زيدان وآخرون يقولون إنه قد يعود إلى يوفنتوس.

أما مينو رايولا وكيل أعماله فقد قال: "عندما يسألك اللاعب ماذا سنفعل يجب أن تفكر جيدًا، فهي مسؤولية كبيرة، في ذلك الوقت تسهر طوال الليل من أجل إيجاد الحل الأفضل".

حتى الآن لا يعلم أحد ماذا سيحدث في الصيف وأين سيكون بوجبا، ولكن بكل تأكيد فإن الجدل سيظل يحاوظه أينما حل وارتحل، خاصة مع وجود مينو رايولا كوكيل أعمال له.

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