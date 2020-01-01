بوجبا: ليفربول يستحق لقب البريميرليج إنهم أفضل من الجميع

ليفربول يواصل الخطوات الثابتة نحو البريميرليج

يعتقد بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، أن ليفربول يستحق الحصول على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مشيراً إلى أن الريدز أفضل من أي فريق في الدوري.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، وبفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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وقال بوجبا في تصريحات نقلتها شبكة ESPN: "إنهم متقدمون على الجميع، لم يخسروا أي مباراة حتى الآن في الدوري، وضعوا يديهم على اللقب".

وواصل: "كلاعب في مانشستر يونايتد، وفي ظل المنافسة بيننا لا نريدهم أن يحققوا اللقب، لا نريد أن يقلصوا الفارق معنا، ولكن كعاشق لكرة القدم يجب أن نقول إنهم يستحقون اللقب".

وأضاف: "إنهم في حالة أفضل من الموسم الماضي، عندما حققوا دوري أبطال أوروبا، ومن الموسم قبل الماضي عندما وصلوا للنهائي أمام ريال مدريد".

وتمر علاقة بوجبا مع الشياطين الحمر، بفترة توتر إذا يبتعد اللاعب عن المشاركة مع الفريق للإصابة وارتبط بالرحيل خلال الصيف القادم.

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ولعب الفرنسي الدولي، مع الشياطين الحمر هذا الموسم 8 مباريات في كافة المسابقات، نجح خلالهم في صناعة هدفين.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس من ترتيب البريميرليج برصيد 41 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.