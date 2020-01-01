كلوب: لم أتخيل أننا سنعادل رقم مانشستر سيتي

ليلة مليئة بالأمور الإيجابية بالنسبة للمدرب الألماني وليفربول

كشف يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، أن نهائي دوري أبطال أوروبا الماضي أمام توتنهام أكد له أن الريدز قادر على مواصلة الانتصارات حتى لو كان في حالة سيئة.

وتمكن ليفربول من خطف فوزاً ثميناً أمام وست هام بثلاثة أهداف لهدفين، في ختام مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات عقبت اللقاء: "أحببت الطريقة التي بدأنا بها المباراة، سجلنا هدفاً رائعاً، ولكن بعد ذلك فتحنا لهم المساحات".

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وواصل: "أخبرت اللاعبين أننا سنمر ببعض الفترات الصعبة، إن اعتمدوا على الكرات الثابتة خاصة أنهم جيدون فيها، ولكن بعد ذلك تمكنا من العودة سريعاً لأجواء المباراة".

وتابع كلوب: "كل الأهداف التي سجلناها اليوم كانت غريبة، وأفضل هدف لنا لم يتم احتسابه بسبب التسلل على ماني".

وأضاف: "كان علينا أن نضغط بكل قوتنا، وهذا ما فعلنا الليلة لنحصل على النقاط الثلاث، وهذا أمر مميز".

وأكمل: "نهائي دوري أبطال أوروبا السابق امام توتنهام أكد لنا أننا قادرون على مواصلة الانتصارات، كان أسوأ نهائي لعبته ولكننا في النهاية حققنا الانتصار"

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وبعد مباراة اليوم، عادل ليفربول رقم مانشستر سيتي في عدد الانتصارات المتتالية في تاريخ الدوري الإنجليزي، وقال كلوب عن هذا الأمر: "كنت أعتقد أن هذا الرقم لن يستطيع أحد معادلته أو كسره، ولكننا فعلنا ذلك".

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب البريميرليج برصيد 79 نقطة وبفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب الملاحقين.