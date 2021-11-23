بوتشيتينو يعلن موقفه من تدريب مانشستر يونايتد

كسر ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان، الصمت حول التكهنات المحيطة بانتقاله إلى تدريب مانشستر يونايتد.

النادي الإنجليزي قام مؤخرًا بإقالة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير، وقام بتعيين مايكل كاريك بصورة مؤقتة بدلًا منه.

البحث يظل جاريًا عن مدرب جديد، وبوتشينيو من الأسماء المطروحة بقوة، حيث يعتبر على رأس قائمة الشياطين الحمر.

المدرب الأرجنتيني خرج في المؤتمر الصحفي لمواجهة مانشستر سيتي، غدًا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا لتوضيح الموقف.

وقال بوتشيتينو:"أنا لست طفلًا وأمضيت حياتي كلها في كرة القدم، وأتفهم طبيعة هذه الوظيفة وما بها من شائعات ولست مشتتًا بخصوص هذا الأمر".

وأضاف:"الشائعات موجودة، أحيانًا تكون سلبية وإيجابية وعلينا التعايش معها، نحن نركز بشكل كبير ونعطي 100% للحصول على أفضل شكل للاعبينا، وأنا سعيد جدًا في باريس سان جيرمان وأتطلع لمواجهة الغد".

واستكمل:"أعتقد أننا لا نستطيع التحدث عن ذلك، احترامًا للنادي وما يفعله أي فريق آخر ليس من شأني، أنا بحاجة فقط للتركيز على باريس، في الماضي عندما كنت في إسبانيول كان حلمي مقابلة السير أليكس فيرجسون، ويمكنني أن أقول الآن أنه سيتم إساءة فهم ذلك واستخدامه خارج السياق".

وأوضح:"كرة القدم لليوم وليس غدًا، النادي يحتاج إلى التخطيط ونحن كذلك نحتاج للتركيز على نتائجنا، الشائعات ستظل مستمرة ولكني كنت واضحًا من البداية، وقلت لكم جميعًا أن عقدي حتى عام 2023 وأشعر بسعادة كبيرة هنا".

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يذكر أن قائمة المرشحين لخلافة سولشاير في يونايتد، تشهد تواجد الثنائي إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الأسبق وبريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي الحالي.