ناقش خطة الانتقالات .. مانشستر يونايتد في محادثات مع فالفيردي !

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في مفاوضات مع الإسباني إرنستو فالفيردي، من أجل التعاقد معه كمدرب جديد للفريق.

يونايتد تخلى عن خدمات النرويجي أولي جونار سولشاير، بعد الخسارة من واتفورد 4/1 في الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي.

الشياطين الحمر قاموا بتعيين مايكل كاريك بشكل مؤقت، ولكن رحلة البحث عن مدرب جديد بدأت، ليكون فالفيردي من أهم المرشحين.

صحيفة "جارديان" البريطانية، أكدت أن فالفيردي تواصل بالفعل مع إدارة يونايتد بصفة رسمية، من أجل تولي المهمة بصورة مؤقتة.

وأوضحت أن إدارة مانشستر تثق في فالفيردي في التعامل مع كريستيانو رونالدو، مثلما فعل مع ليونيل ميسي في برشلونة.

ويمتلك الإسباني ميزة قضاء الفترة الحالية من دون عمل، وهو ما يجعل التعاقد معه في غاية السهولة، مقارنة ببعض الأسماء الأخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن فالفيردي ناقش مع إدارة يونايتد التعاقد مع بعض اللاعبين المحتملين خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتقوية فريقه.

وتضم قائمة يونايتد المرشحة لتولي المهمة بعض الأسماء الأخرى، مثل ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان وبيرندان رودجرز مدرب ليستر سيتي.

يذكر أن فالفيردي البالغ من العمر 57 سنة، عمل كمدرب لبرشلونة منذ مايو 2017 وحتى يناير 2020، وفاز بالدوري الإسباني مرتين ولقب كأس ملك إسبانيا مرة.