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بوتشيتينو يعترف: توتنهام لن يستطيع المنافسة في سوق الانتقالات

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Getty Images
تعرف على تصريحات المدير الفني للسبيرز بشأن عدم قدرة الفريق على جلب صفقات في سوق الانتقالات
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

اعترف ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام، بصعوبة المنافسة مع الفرق الكبرى وجلب الصفقات في سوق الانتقالات.

توتنهام لم يتعاقد مع أي صفقة خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة كما لم ينضم أي لاعب حتى الآن في يناير.

بوتشيتينو: توتنهام بنفس مستوى ريال مدريد

وقال المدير الفني للسبيرز في تصريحات لشبكة ESPN: "ليفربول أرادوا قلب دفاع فتعاقدوا مع فيرجيل فان دايك، احتاجوا لحارس مرمى فجلبوا الأفضل أليسون والأمر كذلك مع مانشستر سيتي".

وتابع: "الأمر أيضًا ينطبق على فرق من طراز رفيع أمثال ريال مدريد وبرشلونة والذين يتواجدون في مستوى مختلف".

المدرب الأرجنتيني اعترف بأنّ قدرة توتنهام الشرائية تحرمه من جلب الصفقات التي يرغب فيها ولذلك لن يستطيع بناء الفريق الذي يحتاج له.

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وأوضح: "الأمر كأننا نحتاج إلى غسّالة آلية ولكننا لم نشترِ سوى مجفف، أو نرغب في أريكة فلم نتمكن من شراء سوى مقعد صغير. يقوم بنفس الوظيفة لكن ليس بالكفاءة ذاتها".

واختتم: "هناك فرق كبير بين توتنهام والفرق التي أعادت بناء نفسها بحثًا عن الفوز بالمباريات".

توتنهام يواجه واتفورد مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب ويمبلي ويحتاج للفوز للاقتراب من مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

 

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