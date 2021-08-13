بوتشيتينو يحدد موعد ظهور ميسي الأول.. ومستقبل مبابي مع باريس

مؤتمر بوتشيتينو الصحفي قبل مواجهة ستراسبورج في الدوري الفرنسي.

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان عن رأيه في تعاقدات الفريق الجديدة، وخاصة مواطنه ليونيل ميسي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ستراسبورج في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

ويخوض باريس سان جيرمان أول مباراة له في موسم 2021-2022 من ملعب على ملعب "حديقة الأمراء"، بعدما تمكن في الجولة الأولى من الفوز خارج أرضه على تروا بهدفين لهدف.

ومن المؤكد أن الجماهير ستحتشد في ملعب "حديقة الأمراء" مساء السبت لمشاهدة النجوم الجدد للفريق، وخاصة ميسي.

وفي البداية قال بوتشيتينو: "أنا متحمس للعودة إلى حديقة الأمراء مع الجماهير، حلمت أن يأتي هذا اليوم".

ماذا قال بوتشيتينو عن مستقبل مبابي؟

وتطرق المدرب الأرجنتيني إلى أكثر مسألة شائكة في باريس سان جيرمان حاليًا، وهي مستقبل كيليان مبابي مع الفريق، حيث لا يرغب اللاعب الفرنسي في تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2022.

وقال بوتشيتينو: "كيليان لاعب في باريس سان جيرمان، وسيظل كذلك".

ماذا قال بوتشيتينو عن تعاقدات باريس سان جيرمان الجديدة؟

وتحدث ماوريسيو بوتشيتينو عن تعاقدات فريقه الجديدة بقوله: "كلنا نريد أن يكون لدينا أفضل اللاعبين، وأن نواجه مشكلة بناء الفريق".

وأضاف: "أريد أن يكون لدي أفضل اللاعبين مثل أي مدرب".

وتابع: "لدينا العديد من الأسماء التي تتألق، والتحدي الهائل أمامنا هو بناء فريق جيد معهم، نواجه ذلك بالكثير من الحماس والطاقة".

ماذا قال بوتشيتينو عن ميسي؟

وتحدث المدرب الأرجنتيني عن مواطنه ليونيل ميسي، الذي انضم قبل أيام قليلة إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع برشلونة الإسباني.

وقال بوتشيتينو: "الكل يعرف أن ميسي من أفضل اللاعبين في العالم".

وأضاف: "نحن نعرف ما يمثله ليو، وأي نوع من اللاعبين يكون، إنه لشرف كبير أن يكون معنا".

🎙️ 𝗠𝗮𝘂𝗿𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗣𝗼𝗰𝗵𝗲𝘁𝘁𝗶𝗻𝗼, sobre Messi: "Sabemos lo que representa Leo y lo que es como jugador de fútbol. Es un privilegio estar acá." ❤️💙https://t.co/W1B6lI9ynR — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 13, 2021

وأردف: "ما أيقظه ميسي في العالم انتقل أيضًا إلى زملائه في الفريق، وجوده هنا أمر رائع بالنسبة لهم، وفرصة رائعة للاستمتاع بالنادي الذي قام بعمل مذهل".

وأكمل: "أرى ميسي سعيدًا ومقتنعًا ويمتلك طاقة لا تصدق، أنا أرجنتيني، ونحن نعجب بأمثال هؤلاء اللاعبين، لكن بعيدًا عن ذلك سنعمل بمسئولية ونأمل أن نحقق أهداف النادي".

واختتم ماوريسيو بوتشيتينو تصريحاته بالحديث عن موعد ظهور ميسي بقوله: "لقد خاض الحصة التدريبية الثانية فقط بعد شهر من الراحة، الأولوية هي أن يكون على ما يرام ويشعر بالراحة، وعندما يكون في أفضل حالة يمكنه المشاركة".

اقرأ أيضًا