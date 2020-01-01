بوتشيتينو يتمسك بأمل تدريب مانشستر يونايتد

المدرب الأرجنتيني يرغب في تدريب الشياطين الحمر

يأمل ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق لنادي توتنهام، في الحصول على فرصة وتدريب مانشستر يونايتد.

ورحل المدرب الأرجنتيني، عن صفوف توتنهام في نوفمبر الماضي، واستمر بلا ناد حتى الآن.

ووفقاً للصحافة الإنجليزية، فإن بوتشيتينو يمني نفسه بتدريب الشياطين الحمر في حال رحيل أولي جونار سولشاير مدرب الفريق.

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ويعيش سولشاير من التخبط وعدم وضوح مستقبله مع الفريق، بسبب تراجع النتائج والأداء خلال الفترة الماضية.

وأكدت صحيفة ميرور الإنجليزية، أن بوتشيتينو قد يحل مكان سولشاير، في حال رحيله إذا خرج الفريق من أول ستة مراكز من الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

أنباء سعيدة لمانشستر يونايتد بشأن المصابين

وتشير التقارير، إلى أن المدرب الأرجنتيني غير متعجل العودة للتدريب، خاصة أنه يفضل العودة للدوري الإنجليزي من جديد.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل حالياً المركز الثامن من جدول الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن المربع الذهبي.