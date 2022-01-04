بوتشيتينو عن حالة ميسي: كورونا غريب ولا يمكن توقعه !

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن حالة مواطنه ليونيل ميسي نجم الفريق.

وتعرض ميسي للإصابة بعدوى فيروس كورونا خلال تواجده في الأرجنتين لقضاء عطلة عيد الميلاد، ويقضي فترة الحجر الصحي الذاتي في منزله في بلاده.

وتحدث بوتشيتينو عن حالة ميسي بعد فوز باريس سان جيرمان على فان بنتيجة 4-0 في دور الـ32 من بطولة كأس فرنسا.

كما كشف بوتشيتينو عن إمكانية مشاركة ميسي في مباراة ليون، في قمة الجولة العشرين من الدوري الفرنسي.

وقال المدرب الأرجنتيني: "ليس لدينا أخبار من ميسي في الوقت الحالي".

وأضاف: "بصراحة، بالنسبة لمباراة ليون لا أعرف، سنتدرب كل يوم ثم سنرى، هل سيكون اللاعبون المصابون متاحين؟ لا أعرف لأن الوضع يتغير كثيرًا".

وتابع: "يمكن أن يكون اللاعبون إيجابيين ثم تكون حالتهم سلبية في اليوم التالي، إنه فيروس غريب جدًا، وفي بعض الأحيان يكون من الصعب فهم كل شيء".

واختتم بوتشيتينو تصريحاته قائلًا: "لدينا لاعبون ثبتت إصابتهم، نتبع قواعد العزل وسنرى تطورهم على أمل تحسن حالتهم".

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