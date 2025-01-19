"لم لا؟".. بوتشيتينو يشعل الجدل بشأن انتماء أبناء ميسي للأرجنتين!

ماذا قال مدرب أمريكا؟

أشعل ماوريسيو بوتشيتينو مدرب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية حالة من الجدل بشأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويعيش ميسي مع زوجته وأطفاله في الولايات المتحدة، حيث يلعب لفريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.

وسُئل بوتشيتينو: "هل يمكن أن يلعب أبناء ميسي مع منتخب أمريكا؟"، فرد: "يمكننا أن نتحدث عن ذلك، لكن ربما أصبح كبيرًا في السن عندما يكون الأولاد مؤهلين للعب في الفريق الأول".

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وأضاف: "من المحتمل ألا أكون موجودًا حينها، لكن سيكون أمرًا جيدًا أيضًا، لمَ لا؟".

وختم: "بالنظر إلى أنهم أبناء ليونيل، ومع الدم الأرجنتيني الذي يجري في عروقهم، أعتقد أن الأمر سيكون صعبًا، أنا أيضًا أرجنتيني، وأود أن يلعبوا مع منتخب الأرجنتين، إلا إذا كنت أنا موجودًا في الولايات المتحدة في ذلك الوقت".

يشار إلى أن تياجو ميسي سبق وتحدث عن جنسيته المزدوجة في يونيو 2024 بالقول: "أريد أن ألعب مع المنتخب الأرجنتيني، ولا أعتقد أن هناك أي طريقة يمكن للفريق الإسباني من خلالها إقناعي (في إشارة لجنسيته الإسبانية)".