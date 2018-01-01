بوتشيتينو يُشيد بعلاقته مع ليفي ويتحدث بحماس عن الملعب الجديد

المدير الفني للسبيرز يبدو وأنه يُوجه رسالة مبطنة لليونايتد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى ماوريتسيو بوتشيتينو عزمه على مواصلة عمله مع توتنهام، مظهرًا حماسًا شديدًا للعب على الملعب الجديد للنادي، ذلك خلال حواره مع سكاي سبورتس.

ويُعد بوتشيتينو أحد أبرز الأسماء المرشحة لتدريب مانشستر يونايتد الموسم القادم، لكنه بدلًا من الحديث عن هذا، تحدث بحماس وإعجاب عن ملعب السبيرز الجديد موضحًا أنه سيضم أفضل المرافق في العالم.

مضيفًا "على المستوى الكروي، كل ما نبنيه هنا سيكون على نفس المستوى. حين يُضاف هذا إلى ذاك ويُدمج سويًا سنُصبح قادرين على الفوز بالألقاب وتحقيق ما يتوقعه الناس. لم ننجح بالفوز بأي لقب لكن أعتقد أننا فزنا بأكثر من ذلك".

أكمل "لأنه بعد العمل معًا لأربع سنوات ونصف، أن نمتلك عقدًا لأربع سنوات ونصف أخرى هو إنجاز كبير في ظل الأجواء الحالية. المنظومة التي أنشأناها هنا في توتنهام هي الأهم، المنظومة التي خلقناها وتضم كل المدربين سواء في الأكاديمية أو الفريق الأول، تلك المنظومة هي الأهم من أي شخص".

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المدرب الأرجنتيني تطرق للعلاقة الممتازة التي تجمعه مع المالك دانييل ليفي، قائلًا "أتحدث معه كثيرًا، نتحدث كثيرًا ونتواصل معًا جيدًا. لا نتفق دومًا وهذا طبيعي. هو شخص يمتلك الكثير من الخبرة في إدارة مثل تلك المشاريع، ونحن رجال مختصون بكرة القدم نُحاول تقديم النصيحة فيما يخص كرة القدم".

"هذا يعني أننا أحيانًا نتفق وأحيانًا أخرى نختلف. لكن بعد اتخاذ القرار، ندعمه ونُقدمه بأقوى صورة ممكنة مما يُظهره الأفضل للنادي. العديد العديد من الأشياء تحدث في كرة القدم، نتحدث معًا وأحيانًا أتفق معه وأحيانًا أخرى يجب عليه أن يتفق معي، نحن على اتصال يوميًا ونحاول دومًا التوصل لحل وسط في حال اختلفت وجهات نظرنا. هو مديري بالطبع وعلي احترام هذا".