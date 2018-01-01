هل يلعب أوزيل في "فريق أردوغان"؟

مصير مفاجئ للاعب وسط آرسنال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

مازال الغموض يُحيط بمستقبل مسعود أوزيل نجم آرسنال، إذ تُرجح عديد التقارير رحيله عن الفريق الإنجليزي خلال يناير القادم لكن تختلف حول وجهته الجديدة.

ولم يعد أوزيل ضمن العناصر المفضلة للمدرب أوناي إيمري ولذا رحيله بات الأقرب لأرض الواقع خاصة أنه أحد أعلى اللاعبين أجرًا في آرسنال، وقد رفض اللاعب عرضًا جيدًا من الإنتر وتدور الإشاعات حول مصيره.

صحيفة بيلد الألمانية كشفت النقاب عن رغبة فريق باشاك شهير التركي في الاستفادة من خدمات اللاعب صاحب الـ30 عامًا، إذ نقلت عن جوكسل جوموسداج رئيس النادي قوله "مسعود أوزيل لاعب ممتاز. أتمنى أن تتقاطع طرقنا يومًا ما في باشاك شهير. إن أراد أن ينضم لنا، سنفعل كل شيء ممكن لضمه".

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يُذكر أن باشاك شهير هو أحد أندية مدينة إسطنبول في تركيا ويُعرف بأنه النادي المُقرب من حزب الحرية والعدالة برئاسة رجب طيب أردوغان، حتى أن رئيسه هو أحد أقارب زوجة رئيس الوزراء التركي الحالي.

وقد لعب أردوجان المباراة الأولى على ملعب الفريق "ملعب فاتح تريم" مرتديًا قميص النادي بالرقم 12، وسبق أن منح أوزيل قميص باشاك شهير خلال لقائهما الذي أثار الكثير من الجدل خلال مايو 2018 وكان سببًا في اعتزال أوزيل اللعب دوليًا مع منتخب ألمانيا.