بوتشيتينو: توتنهام عاد خمس سنوات للوراء

بداية موسم مخيبة للآمال للفريق اللندني

حلل مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو البداية المخيبة للآمال لفريقه هذا الموسم على الصعيدين المحلي والأوروبي، وأكد على إمكانية التعافي.

سبيرز حقق فقط ثلاثة انتصارات في البريميرليج بالجولات الماضية، ويحتل المرتبة الثانية خلف بايرن ميونخ بمجموعته الأوروبية.

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وقال بوتشيتينو في تصريحات للإعلام: "عدنا خمس سنوات للخلف فيما يتعلق بالتمركز وبعض تلك الأمور، سنحتاج للوقت، لا يمكن التحرك سريعاً".

وأضاف: "هي عملية طبيعية ونحتاج فيها للعمل والهدوء من أجل إعادة الفريق للطريق الصحيح، الحديث صعب ولا أريد ذكر السلبيات، إذا تحسن الوضع، سأشرح لكم الأسباب".

واستمر الأرجنتيني: "أريد بعد المؤشرات الإيجابية لأنها كانت كذلك مؤخراً، عندما تقيم كل شيء، طبيعي أن نحتل هذا المركز، سنرى حول المربع الذهبي، الأمر لايزال مبكراً".

وختم: "يمكننا الصعود للمربع الذهبي، نحتاج للعثور على التوازن الصحيح ونبدأ في اللعب بطريقتنا المعتادة لفعل الأمر".

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ويستضيف توتنهام شيفيلد يونايتد هذا الأسبوع لحساب الجولة الثانية عشر من البريميرليج.