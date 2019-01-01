توتنهام يتراجع ويؤكد خضوع لوريس لعملية جراحية ناجحة

بعدما أكد عدم حاجته لأي عملية بعد الإصابة

أجرى هوجو لوريس حارس توتنهام، عملية جراحية ناجحة في كوعه الأيسر، على خلفية الإصابة الأخيرة التي تعرض لها اللاعب.

لوريس سقط بطريقة غير صحيحة خلال مواجهة توتنهام مع برايتون في مطلع أكتوبر الماضي، ليغادر أرضية الملعب وسط مخاوف حول غيابه لفترة طويلة.

توتنهام أكد بعدها أن لوريس لن يحتاج لعملية جراحية، وسيعود للتدريبات في بداية عام 2020.

ومع ذلك عاد النادي الإنجليزي ليؤكد اليوم أن لوريس أجرى العملية هذا الأسبوع، وفقاً لنصائح العديد من الأطباء المتخصصين.

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وأشار توتنهام في بيان رسمي أن الموعد المحدد لعودة لوريس مازال كما هو في يناير العام المقبل.

وسيواصل الفريق اللندني الاعتماد على الحارس باولو جازانيجا، حيث ظهر بمستوى مميز في آخر 5 مباريات للفريق.