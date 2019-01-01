بوتشيتينو: الإصابات فرصة عظيمة للبدلاء

المدرب يتحدث بعد الفوز القاتل على فولهام

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بدا ماوريتسيو بوتشيتينو سعيدًا وهو يتحدث للصحافة عقب انتصار توتنهام القاتل على فولهام 2-1 في الجولة الـ23 للدوري الإنجليزي.

وكاد اللقاء أن ينتهي بالتعادل بهدف لكل فريق لولا رأسية هاري وينكس القاتلة في اللحظات الأخيرة من المباراة والتي منحت الفريق الضيف انتصارًا ثمينًا للغاية وعزز موقعه في صراع التأهل لدوري الأبطال الموسم القادم.

وقال المدرب عقب اللقاء "كانت نهاية لا تُصدق، لهذا من المهم جدًا أن نتحلى بالثقة. ما فعله وينكس كان مذهلًا، لقد استعاد الكرة من مكان صعب ثم آمن بالتسجيل ولذا تحرك واقتحم منطقة الجزاء، كانت كذلك تمريرة عرضية رائعة من نكودو. أحيانًا في كرة القدم يتعلق الأمر بالثقة، لا التشكيل ولا التكتيك".

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أضاف حول أزمة الإصابات التي تضرب الفريق "بعض الإصابات تظهر في فترة مزدحمة بالمباريات مما يمنح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لا يلعبون كثيرًا لإظهار قدراتهم، تلك فرصة عظيمة لهم".

أخيرًا قال حول إصابة ديلي آلي وخروجه من اللقاء "إنها أوتار ركبته اليُسرى. آمل ألا تكون مشكلة خطيرة، لكننا بحاجة لتقييم الأمر".