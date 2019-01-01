توتنهام أمام فولهام .. انتصار قاتل وإصابة جديدة!

السبيرز خسر جهود نجم جديد بعد هاري كين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حقق توتنهام انتصارًا صعبًا وقاتلًا على مستضيفه فولهام ضمن الجولة الـ23 للدوري الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد.

وتأخر الفريق الضيف في النتيجة بهدف فيرناندو يورينتي بالخطأ في مرماه بعد 17 دقيقة من انطلاق المباراة التي غاب عنها هاري كين للإصابة، وتمكن ديلي آلي من إدراك التعادل عند الدقيقة 51 من اللقاء.

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وبعد ضغط هائل ومحاولات متعددة نجح هاري وينكس في خطف هدف الفوز الثمين برأسية قاتلة في اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا للضائع، ليمنح فريقه انتصارًا قاتلًا ومستحقًا في ملعب كرافن كوتيج رفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث.

ولم يهنأ الفريق اللندني بهذا الانتصار دون خسائر، بل خسر جهود نجمه ديلي آلي الذي غادر الملعب مصابًا في الشوط الثاني ليُعزز من أزمة الإصابات التي تضرب الفريق مؤخرًا.

وتنتظر فريق المدرب ماوريتسيو بوتشيتينو مباراة صعبة يوم الخميس القادم في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام تشيلسي، وسط غياب هدافه هاري كين للإصابة، والمهاجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين لسفره للإمارات للمشاركة في كأس آسيا، وقد أضيف لقائمة الغيابات الآن ديلي آلي.

وكان الفريق قد تمكن من الفوز على البلوز في مباراة الذهاب على ملعب ويمبلي بهدف دون رد.