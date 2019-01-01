بوتشيتينو يحدد مستقبل هافارتز

طلب كبير على النجم الشاب

أفادت تقارير بوجود بتحركات من عديد الأندية لتأمين التعاقد مع كاي هافارتز، نجم باير ليفركوزن الشاب، وعلى رأس هؤلاء بايرن ميونخ وبرشلونة.

هافارتز أصبح مطلوباً في كبرى الأندية الأوروبية بعد بزوغ نجمه في الموسم الماضي بشكل لافت مع ليفركوزن والمنتخب الألماني.

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وأوضحت "بيلد" أن الشاب يفضل بايرن ميونخ ويراه وجهته الأنسب، خصوصاً لو عين البافاري الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرباً الموسم المقبل.

وذكرت عدة مصادر في ألمانيا أن بوتشيتينو يتصدر قائمة المرشحين لتدريب بايرن الموسم المقبل بعد رحيله عن توتنهام في الأسابيع الماضية.

التقرير تحدث أن ليفركوزن يطلب 130 مليون يورو لبيع هافارتز، وسبق ورفض عرضاً من بايرن الصيف الماضي مقابل 90 مليوناً وإضافات.

وكشفت الصحيفة أن وكلاء اللاعب تحدثوا مع سبعة أندية في الآونة الأخيرة مهمتة بضمه، وعلى رأسهم بايرن وبرشلونة.

وشارك هافارتز في 10 لقاءات بالدوري الألماني الموسم الجاري، وأربعة بدوري أبطال أوروبا.