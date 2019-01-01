كوتينيو: أنا ومولر نكمل بعضنا البعض وسعيد بالعمل مع فليك

حوار جديد لكوتينيو وتصريحات جديدة عن سعادته في ميونخ..

رفض فيليب كوتينيو، لاعب بايرن ميونخ، ما يُثار عن وجود منافسة أو نزاع بينه وبين توماس مولر، معتبرًا أن الثنائي يُكمل بعضهما البعض، ومشيدًا بمولر الذي صنفه بأنه من أهم اللاعبين داخل العملاق البافاري.

وانضم كوتينيو إلى صفوف البايرن هذا الصيف قادمًا من برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم، وفي بداياته كان أساسيًا على حساب مولر، والذي يلعب في العمق وبنفس مركزه، ولكن بعد إقالة نيكو كوفاتش من منصبه كمدرب للبافاري، تغيرت الكثير من الأمور داخل الفريق.

هذا أيضًا ما أكده كوتينيو، والذي كال المديح لمدربه الحالي، هانزي فليك، واعتبر أنه قد منح الفريق حلولًا تكتيكية جديدة، وذلك على خلفية الانتصارين العريضين على حساب بوروسيا دورتموند وفورتونا دوسلدورف برباعية نظيفة ضمن منافسات البوندسليجا.

الدولي البرازيلي في حوار صحفي قال "بشكل عام، يفهم الفريق حاليًا كيفية تنفيذ ما يطلبه المدرب منّا، الضغط بدون كرة مهم للغاية بالنسبة له، بالتالي أصبحنا نواجه المنافس بصورة مبكرة من مناطقه وبأسلوب منظم وبالتبعية نسبب له مشاكل كبيرة، المفاجأة بالنسبة لي أن هذه الطريقة قد نجحت بصورة مبكرة.".

"أعتقد أن سبب تحسن الفريق مع المدرب الجديد هي تكتيكية بالمقام الأول، فليك يولي اهتمامًا بالضغط والتنسيق بيننا حتى لا يتمكن الخصم من دخول أجواء المباراة، بالطبع في النهاية الأمر متروك لنا لننفذه في أرض الملعب، لكننا نُدرك كيف أنه دقيق وواضح فيما يريده منذ البداية. نحن جميعًا سعداء بالعمل معه."

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"لقد عمل معنا بالفعل كمدرب مساعد وهذا بالفعل يؤتي ثماره الآن، لديه موهبة في أن يُعرِّف اللاعب في أي وقت أنه جزء مهم من هيكل الفريق، للوهلة الأولى قد يبدو الأمر ليس بالمهم، ولكنه في النهاية هو الأساس لكل شيء."

أما عن مولر، فقال "هذا دائمًا ما أقوله، توماس لاعب رائع ومهم للغاية بالنسبة لبايرن ميونخ، يمتلك كل شيء من ناحية الخبرة والموهبة ليكون أساسيًا في الفريق، لديه نقاط قوته، وكذلك لديّ، وفي النهاية الأهم هو مزج هذه المهارات سويًا من أجل النادي.".

وأتم متحدثًا عن روبيرت ليفاندوفسكي "المستوى الذي هو عليه الآن لا يمكن تصديقه، اختزال ما يقدمه لنا في تسجيل الأهداف هو ظلم، أرى أنه كان مهمًا مثلًا في فوزنا على دوسلدورف رغم أنه لم يسجل، إنه يسبب المتاعب لخطوط الدفاع ويتوغل بعمق مما يفتح لنا المساحات.".

الجدير بالذكر أن ليفا هو من صنع الهدف الثالث لكوتينيو في البوندسليجا هذا الموسم أمام دوسلدورف، ليرتفع رصيد بايرن ميونخ إلى النقطة رقم 24 في وصافة ترتيب الدوري بفارق نقطة عن المتصدر، بوروسيا مونشنجلادباخ.