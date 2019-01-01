النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

بوتشيتينو: إصابة كين لن تؤثر على خططنا في يناير

التعليقات()
Getty
المدرب الأرجنتيني لم ينفي إمكانية التعاقد مع لاعب جديد يناسب خطة الفريق ويمكنه مساعدته هذا الموسم

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام، انه لا يبحث عن مهاجم بديل لتعويض الإنجليزي هاري كين.

نجم توتنهام تعرض لإصابة في الكاحل بمواجهة مانشستر يونايتد التي خسرها سبيرز بهدف نظيف الأحد الماضي.

غياب كين سيصل أطول مما توقعه جماهير توتنهام، حيث لن يلعب قبل شهر مارس القادم، لتُثار التكهنات حول تعاقد النادي مع مهاجم جديد.

اختيارات المحررين

بعد ربطه بالمنصب - هل ساوثجيت الرجل المناسب لمانشستر يونايتد؟

وقال بوتشيتينو عن هذه الإمكانية:"سنرى ما سيحدث خلال فترة تعافيه من الإصابة، هاري شخص إيجابي جداً بعد سماعه بالخبر بدأ التفكير في وقت العودة".

وأضاف:"هو واحد من أفضل المهاجمين في العالم وبالطبع غيابه سيؤثر علينا، ولكني أثق في قدرتنا على المضي قدماً بدونه".

وتابع:"الإصابة لن تؤثر على طريقة دخولنا المباريات، أو على إجراء تعاقدات جديدة في يناير الجاري".

يحدث في ميلانو | روسونيري يواصل فصوله الباردة ونيراتزوري باحث عن الثأر

واستكمل الأرجنتيني:"الميركاتو الشتوي ليس بهذه السهولة، نريد تحسين الفريق وإذا وجدنا اللاعب المناسب سنتعاقد معه بدون أي ضغوطات بعد إصابة كين".

وتأتي تصريحات بوتشيتينو قبل مواجهة توتنهام غداً السبت ضد فولهام، في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

الموضوع التالي:
نافاس آخر ضحايا الإصابات في ريال مدريد
الموضوع التالي:
ويليان ينفي رحيله عن تشيلسي ضمنياً
الموضوع التالي:
كاراجر: إيمري ظلم في أرسنال والإدارة سبب الفوضى
الموضوع التالي:
بوجبا: أشاهد هؤلاء من أجل التعلم منهم
الموضوع التالي:
رسمياً - بالتزامن مع وجود مورينيو في قطر.. مساعده السابق مدرباً للدحيل
إغلاق