بوتشتينو: قد أرحل عن توتنهام في حال الفوز بدوري الأبطال

المدرب الأرجنتيني يتحدث عن إمكانية رحيله عن قلعة السبيرز في حال التتويج بالشامبيونزليج

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال ماوريسيو بوتشتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبر أنه مستعد للرحيل عن تدريب النادي في حال قيادته للفوز بدوري أبطال أوروبا.

المدرب الأرجنتيني قال في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة مضيفه أياكس أمستردام في إياب دوري الأبطال: "نحن أمام مهمة صعبة، الفوز بدوري الأبطال هذا الموسم مع توتنهام يحتاج إلي معجزة،مهما حدث غدًا سأعود إلى المنزل".

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وعن اخبار الفريق قال: "فيرتونخين سيكون جاهزًا لمباراة الغد، وهذا سيساعدنا كثيرًا، بينما لا توجد إصابات جديدة، هذا أمر جيد، بالأخص أننا سنستعيد سون من الإيقاف".

وعن المباراة واصل بوتشتينو حديثه وقال: "الفوز على أياكس سيكون أمر رائع ولكن تحقيق اللقب قد يحتاج إلى معجزة، وقد أرحل بعدها عن تدريب الفريق".

يذكر أن بوتشتينو قد ارتبط اسمه بتدريب العديد من الفرق الأوروبية الكبرى مؤخرًا، وذلك بعد 5 سنوات مميزة مع توتنهام.