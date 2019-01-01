شاهد: أبطال الابتكار ـ أسلوب أياكس المميز سيكون تحت الاخبتار في دوري أبطال أوروبا

العملاق الهولندي أعطى نفسًا جديدًا لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم ويبدو قريبًا من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة بعد 25 سنة

بعد تأمين فوز ثمين جدًا على أرض توتنهام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يبدو أياكس أمستردام أقرب من أي وقت مضى من بلوغ نهائي دوري الأبطال الأول منذ قرابة الـ25 سنة.

فريق إيريك تين هاج نجح في الإطاحة بعمالقة أوروبا من عروشهم، ويبدون مرشحين للعبور لنهائي مدريد عقب الفوز بهدف نظيف في لندن أمام توتنهام في الأسبوع الماضي، لكن سيكون عليهم أن يحذروا من المُتوهج هيونج مين سون، الذي كان مؤثرًا جدًا في تأهل فريقه على حساب مانشستر سيتي في الدور الماضي.

لكن أياكس سيكون مدعومًا بأسلحة قوية، وعلى رأسها الصلابة الدفاعية والتركيز أثناء الخروج بالكرة من الخلف، حيث يملك الهولنديون أعلى معدل تمريرات ناجحة مقابل الكرات المسترجعة في البطولة (8.6 كرة في المباراة).

أما هجوميًا، فقد استفاد الفريق كثيرًا من إبداع حكيم زياش. المغربي هو ثاني أكثر لاعب شارك في خلق فرص محققة للتسجيل في دوري أبطال أوروبا بعد ليونيل ميسي هذا الموسم.

لكن السبيرز يملكون عنصرًا خطيرًا في المقدمة، والمتمثل في هيونج مين سون الذي ساهم في تسجيل 5 أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم.

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