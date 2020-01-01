بوبان بعد إقالته: ميلان مثل كوريا الشمالية

حرب إدارية في ميلانيلو

علق الإداري السابق في ميلان زفونمير بوبان على قرار إقالته، وكشف عن تفاصيل اتفاق الروسونيري مع رالف راجنيك بداية من الموسم المقبل.

وأعلن ميلان في الساعات الماضية عن إقالة بوبان من منصبه، وذلك على إثر دخوله في خلافات مع المدير التنفيذي إيفان جازيديس وانتقاده في حوار صحفي الأسبوع الفائت.

وقال بوبان مع "جيورنالي": "لم أكن أعرف أننا في كوريا الشمالية، الحوار الذي قمت به قانونياً لا يوجد به أي مشاكل، وقمت به بعد عديد المطالبات للصراحة مع الإدارة تم تجاهلها".

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وأضاف: "ميلان حسم الاتفاق منذ ديسمبر مع راجنيك، أبعث له بالتهاني والنجاح في عمله المستقبلي، ولكن يجب أن أقول إن كان يجب أن يتم إخباري أولاً ومنذ البداية".

وختم: "جازيديس أخبرنا أن سوق انتقالات يناير مغلق حتى وصول المدير الفني الجديد، ولا يمكننا اتخاذ أي قرارات بغيابه".

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وتشير التقارير الواردة من إيطاليا أن بعد بوبان سيكون الدور على زميله في الإدارة باولو مالديني، والذي لا يشاطر جازيديس أيضاً وجهات النظر.

ويلعب ميلان مساء اليوم الأحد أمام جنوى لحساب الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي على ملعب "جيوسيبي مياتسا" دون جمهور بسبب تفشي فيروس كورونا.