جيروم بواتينج: لا يزال أمامي الكثير قبل الحديث عن نهاية مسيرتي في أوروبا
أكد النجم الألماني وقلب دفاع نادي بايرن ميونيخ جيروم بواتينج استمراره في صفوف الفريق البافاري، وذلك ردًا على كل من تحدث حول اقتراب رحيله.
وكانت الكثير من المصادر الألمانية قد تحدثت بشأن اقتراب النجم الدولي الألماني من الرحيل عن بايرن ميونيخ بسبب خلافات بينه وبين المدرب نيكو كوفاتش وكذلك خلافات مع الإدارة.
ليفاندوفيسكي: مشاكلي انتهت وقد أنهي مسيرتي ببايرن ميونخ
وردًا على كل ما أشيع، خرج جيروم بوايتنج ليؤكد أنه لا صحة لكل ما أثير حول الأزمات التي حدثت بينه وبين المدرب أو الإدارة في الفترة الأخيرة.
ونفى بواتينج تمامًا كل ما تحدث عن نيته الرحيل إلى الصين حيث قال: "سأستمر في لعب كرة القدم في أوروبا لسنوات طويلة، الوقت مبكرًا جدًا للحديث عن نهاية مسيرتي في أوروبا"
وأضاف: "لدي عقد مع بايرن ميونيخ وأنا سعيد في النادي بشكل كبير، سنعمل معًا من أجل تخطي المرحلة الحالية والوصول بعيدًا في هذا الموسم"
يذكر أن بايرن قد تعرض لأزمة على مستوى النتائج منذ بداية الموسم، وهي التي تسببت في الحديث عن نية أبرز نجوم الفريق البافاري الرحيل.