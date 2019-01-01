بواتينج: أريد الفوز بالبطولات قبل توديع بايرن ميونخ

بواتينج خارج التشكيلة الأساسية للبافاري هذا الموسم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق جيروم بواتينج، نجم بايرن ميونخ، عن الشائعات التي تحدثت عن إمكانية رحيله بحلول نهاية الموسم الجاري بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق.

وتحدثت "توتوسبورت" عن وجود اهتمام من قبل يوفنتوس بضم بواتينج الصيف المقبل بعدما أصبح احتياطياً للثنائي ماتس هوملز ونيكلاس سوله في بايرن.

وقال بواتينج مع "سكاي": "لا أعرف بعد إذا ما كان هذا هو عامي الأخير هنا، ولكن أريد الفوز ببطولة قبل الرحيل، أريد لقب الدوري وأيضاً الكأس".

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وأضاف: "لا يوجد شيء أفضل من التواجد في أرضية الملعب، هناك أشعر بالحرية وأفعل الأمر الذي أحبه، أنا لم أنته بعد، يمكنني تقديم المزيد، أنا أتحسن وأزداد ثقة".

وكان بواتينج أثار حديث الصحافة في الشهور الماضية بعد استبعاد يواخيم لوف، مدرب ألمانيا، له من تشكيلة المانشافت في التجمع الأخير للفريق.

ويملك بايرن ميونخ فرصة تحقيق الثنائية في ظل تصدره البوندسليجا وبلوغه نهائي كأس ألمانيا مساء الأربعاء على حساب فيردر بريمين.