بن يدر لتعويض بنزيما؟ ديشان: سنكتفي بـ ٢٥ لاعب!

ديشان لا يرى أن هناك حاجة لتعويض بنزيما

أعلن مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشان، أنه لن يحاول استبدال كريم بنزيما بعد تأكد غياب مهاجم ريال مدريد عن قائمة الديوك المشاركة في كأس العالم قطر 2022.

وكان المنتخب الفرنسي قد أعلن غياب مهاجم ريال مدريد عن كأس العالم، حيث تعرض بنزيما لإصابة جعلته يغادر التدريبات الجماعية الخاصة بمنتخب الديوك التي أقيمت مساء السبت، وغاب عن التدريبات الجماعية منذ يوم الإثنين.

وتحدث كريم نفسه عن غيابه، حيث أوضح أنه لا يحب الاستسلام ولكنه يرى أن من الأفضل ترك المساحة لشخص يمكنه مساعدة المجموعة على تحقيق مونديال جيد لفرنسا.

🗣️ @ThomasMekhiche : "Est-ce que Karim Benzema sera remplacé ?"



- Didier Deschamps : "Non" pic.twitter.com/K5YVM7apmT — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 20, 2022

لكن يبدو أن ديشان لا يتفق مع بنزيما، لأنه لا يرى أنه بحاجة إلى مهاجم آخر لتعويض غياب كريم عن المونديال، في تصرف غير مفهوم من المدرب الذي يطمح في الحصول على كأس العالم.

حيث سئل ديشان عن تعويض غياب بنزيما وأوضح: "لن استبدله. إنها ضربة كبيرة بالطبع. كريم فعل كل شيء. لقد أكدت الفحوصات للأسف وجود مشكلة كبيرة للغاية فيما يتعلق بالمواعيد النهائية التي تنتظرنا".

وجاء قرار ديشان وسط مطالبات البعض بضم مهاجم فريق موناكو، وسام بن يدر، لكن مدرب الديوك يرى أنه ليس بحاجة لإضافة عنصر جديد للمجموعة.

جدير بالذكر أن غياب بنزيما وكريستوفر نكونكو عن القائمة يعني أن أوليفييه جيرو بات هو المهاجم الصريح للديوك بجانب كولو مواني، ويمكن لأنطوان جريزمان أو كيليان مبابي المساهمة في هذا الدور أيضًا.