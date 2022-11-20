"حان وقت الاستسلام".. بنزيما يعلق على غيابه عن كأس العالم

بنزيما لن يشارك في مونديال قطر

في أول تعليق له بعد خروجه من قائمة المنتخب الفرنسي المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022، أكد كريم بنزيما أنه "يفكر في الفريق" من أجل مشوار الحصول على المونديال.

وكان المنتخب الفرنسي قد أعلن غياب مهاجم ريال مدريد عن كأس العالم، حيث تعرض بنزيما لإصابة جعلته يغادر التدريبات الجماعية الخاصة بمنتخب الديوك التي أقيمت مساء السبت، وغاب عن التدريبات الجماعية منذ يوم الإثنين.

وعن غيابه عن المونديال، تحدث كريم عبر إنستجرام، وقال الفائز بالكرة الذهبية: "في حياتي لم أستسلم أبدًا ولكن الليلة يجب أن أفكر في الفريق كما كنت أفكر دائمًا".

وواصل: "لذلك، فإن الأسباب تقول لي أن أترك مكاني لشخص آخر يمكنه مساعدة المجموعة لتحقيق بطولة كأس عالم جيدة. شكرًا لكم على كل رسائل الدعم".

وجاءت تعليقات كثيرة لدعم بنزيما، أبرزها من صفحة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، والنجم كيليان مبابي، وزميله عثمان ديمبيلي، وشخصيات رياضية هامة أيضًا لدى الديوك أو في ريال مدريد وحتى من عالم كرة القدم بشكل عام.