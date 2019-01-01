جيامباولو: سعيد لبن ناصر واسألوا مالديني عن مودريتش

حالة من التفاؤل لدى المدرب الجديد للروسونيري

رفض ماركو جيامباولو المدير الفني لميلان، الحديث عن القيام بأي صفقة محتملة بضم لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد.

ميلان ارتبط بالتعاقد مع العديد من لاعبي خط الوسط هذا الصيف، من أبرزهم مودريتش، وكذلك الجزائري اسماعيل بن ناصر لاعب إمبولي.

بن ناصر حصل مؤخراً مع منتخب بلاده على كأس الأمم الإفريقية، بل حصد أيضاً جائزة أفضل لاعب بالبطولة.

وقال جيامباولو عن بن ناصر:"أنا سعيد جدا له بعد الفوز بأمم إفريقيا ولا يوجد لدي أي شيء آخر لأقوله".

وبالنسبة لمودريتش:"يمكنكم سؤال مالديني عن هذا الأمر".

حسنًا هذا ليس الهدف الوحيد 😅



روح وإصرار كبير من إبراهيموفيتش 👏pic.twitter.com/6vhUNIXdfa — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

وتابع:"أثق بشكل كبير في المجموعة الحالية بالنادي، والعمل الذي يقومون به لإعادة الفريق لمكانته الصحيحة".

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وفي نهاية حديثه أشاد جيامباولو بالجناح الإسباني سوسو، ملمحاً برغبته في الاعتماد عليه الموسم القادم، لينهي بشكل كبير الجدل حول رحيله.