"بنهزيمة" الذي لا يُفيد .. كريم بنزيما مثله مثل المتفرجين أمام الرائد!

بنزيما ظهر بوجه باهت للغاية!

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لم ينجح النجم الفرنسي كريم بنزيما في تقديم أي إضافة تُذكر في مباراة فريقه الاتحاد أمام الرائد، بالجولة 18ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليخرج بعد 75 دقيقة خالي الوفاض!

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ولم ينجح بنزيما في تسجيل أي هدف، ليُثبت اللقب الذي أطلقه بعض الجماهير عليه "بنهزيمة"، بعدما كان ظهر دون بذل أي جهد في الملعب.

وخسر الاتحاد على يد الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، بعد عودة العميد من المشاركة في كأس العالم للأندية.

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ماذا قدم بنزيما أمام الاتحاد؟

لم يقدم بنزيما أي شيء يُذكر طوال المباراة، حيث ظهر كضيف شرف، ولم يساعد زملائه في تسجيل الأهداف، حيث سجل الهدف الوحيد اللاعب رومارينيو كان من صناعة البرازيلي رومارينيو.

الجماهير الاتحادية هاجمت بنزيما بضراوة عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بعدما ظهر بوجه باهت للغاية، في هزيمة الرائد.

البعض يرى أن النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في نصف مستواه أفضل من بنزيما، وهناك من يُطالب بضرورة رحيله في أقرب وقت.

أرقام بنزيما أمام الرائد

شارك بنزيما في مباراة الاتحاد لمدة 75 دقيقة، حتى تم تبديله ومشاركة هارون كمارا بدلًا منه، والذي نشط هجوم الفريق بدلًا من النجم الفرنسي الذي كان كسولًا للغاية.

طوال 75 دقيقة، لم يسدد بنزيما إلا كرة واحدة تصدى لها دفاع نادي الرائد، ولم يُرسل أي عرضية أو يصنع فرص للتهديف أو حتى يقع في التسلل!

بنزيما مرر الكرة 18 مرة، بنسبة نجاح 77.8، وشارك في التحام هوائي واحد خسره، وحصل على خطأ وارتكب آخر، في مستوى باهت للغاية!

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