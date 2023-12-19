فيديو | مقارنة مع رونالدو .. نقاش ساخن بين محمد الشيخ ووليد الفراج حول "بنهزيمة"

خلاف كبير حول المهاجم الفرنسي في استوديو "أكشن مع وليد"

فجر الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد نقاشًا ساخنًا في استوديو برنامج "أكشن مع وليد" بين المقدم وليد الفراج والناقد الرياضي محمد الشيخ.

مهاجم ريال مدريد المنضم للاتحاد بداية الموسم الجاري لا يحظى بموسم رائع وقد اتهم مؤخرًا من جمهور وإعلام النادي بالكسل واللعب دون مبالاة، ووصلت تلك الانتقادات ذروتها بعد مستواه المخيب وإهداره ركلة جزاء حاسمة خلال مواجهة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية.

الفراج أشار إلى أن بعض جمهور الاتحاد أطلق على اللاعب لقب "بنهزيمة" نظرًا لعدم بذله أي جهد في الملعب، مضيفًا "الفجوة بين بنزيما والجمهور تتسع يومًا بعد يوم، هو لم يلعب ولم يُحدث الفارق أبدًا ولا يبذل أي جهد، كأنه يقول للجمهور احمدوا الله أنني ألعب معكم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الشيخ رفض تحميل أفضل لاعبي العالم في 2022 مسؤولية ما يحدث مقارنًا وضعه بوضع كريستيانو رونالدو في النصر، بقوله "نعم، بنزيما لم يُحدث الفارق في الدوري وكأس العالم للأندية، لكن السؤال .. هل هناك حافز في الاتحاد اليوم؟ الوضع في الفريق محبط، الفريق كأنه جمع بعض اللاعبين لخوض مباراة اعتزال، نعم بنزيما مطالب بتقديم الأفضل لكنه في النهاية رأس حربة".

أضاف "رونالدو حين وصل النصر في يناير الماضي هل قدم ما يُقدمه هذا الموسم حين لعب مع لاعبين كبار مثل بروزوفيتش وماني؟ هل كان بنفس الجودة والشغف والأرقام مثل الموسم الجاري".

أجابه الفراج "رونالدو حين جاء في يناير أظهر بوادر أنه يُريد اللعب، لكن بنزيما لا يُقدم أي شيء، كأن الفريق لا يعجبه، غير مرتاح، لا أعلم ما السبب لكن وضعه مختلف عن رونالدو تمامًا".

عاد الشيخ للتبرير مؤكدًا أن جميع لاعبي الاتحاد لا يُقدمون مستواهم الطبيعي، مشيرًا إلى بنزيما حضر للاتحاد وهو أفضل لاعب في العالم بعكس رونالدو الذي جاء بعدما فُسخ عقده، وأتم "لا يمكن أن نلوم بنزيما ونتجاهل وضع الاتحاد بالكامل".