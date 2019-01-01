بنفيكا يخطف بديل فيدال من الإنتر

الصفقة أصبحت مسالة وقت..

اقترب بنفيكا البرتغالي من حسم صفقة انتقال يوليان فايجل، لاعب بوروسيا دورتموند، إليه، وذلك بعد الوصول إلى اتفاق مع الإدارة المالية بشأن أغلب التفاصيل المتعلقة بالأمر.

فايجل كان هدفًا للإنتر الإيطالي من أجل دعم منتصف الملعب في يناير حال فشل التعاقد مع أرتورو فيدال من برشلونة، غير أن الأمر بات غير وارد الحدوث الآن.

وبحسب ما أوردته تقارير من الصحافة البرتغالية، فإن الصفقة ستكلف خزائن بنفيكا 20 مليون يورو تُدفع على أقساط، على أن يصل اللاعب إلى لشبونة خلال الأيام القليلة المقبلة ويصحب ذلك الإعلان الرسمي عن الصفقة.

مسؤولو بنفيكا تواجدوا في ألمانيا في الأيام الأخيرة وعقدوا جلسات مع نظرائهم في دورتموند، وتوصل الطرفان إلى نقاط اتفاق عديدة، كما أن موافقة فايجل سهّلت كثيرًا من سير الأمور.

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إدارة دورتموند كانت لتطلب 35 مليون يورو من أجل التفريط فيه، إلا أن التفاوض نجم عنه الاتفاق غلى 20 مليون فقط، وهو مبلغ قياسًا بإمكانيات اللاعب زهيد جدًا، لكن يتعلق الأمر برغبة أسود الفيستيفاليا بالتخلص منه قبل نهاية عقده في صيف 2021.

فايجل لم يحظى بفرصة المشاركة أساسيًا منذ وصول لوسيان فافر لقيادة دورتموند، وعندما اعتمد عليه المدرب السويسري أعاده لمركز قلب الدفاع وليس منتصف الملعب، ويبدو واضحًا أنه غير مقتنع بقدراته.

الجدير بالذكر أن فيدال أصبح هو الآخر على وشك الانضمام إلى الإنتر، فالدولي التشيلي أعرب في أكثر من مناسبة عن عدم رضاه أن يكون حبيسًا لدكة البدلاء، بينما أبدى النيراتزري استعداده لتقديم راتب كبير وفرصة اللعب أساسيًا له.