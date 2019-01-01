زانيتي: فيدال سيرفع مستوى الإنتر

يتمنى أن يتمكنوا من الظفر به..

أعرب خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر ميلان، عن آماله في أن يتحصل ناديه على خدمات أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وكان فيدال قد أعلن عن عدم رضاه عن دوره في برشلونة بعدما بات حبيسًا لدكة البدلاء، ليفتح الباب أمام رحيله إن وصل له العرض المناسب في يناير.

الإنتر هو النادي الأكثر اهتمامًا بالدولي التشيلي، حيث يُريد أنطونيو كونتي أن يُعيد اتحاده معه لإعادة الأمجاد التي قاما بها في يوفنتوس، وهو الأمر نفسه بالنسبة لفيدال.

بدوره، تحدث زانيتي عن الأمر وقال "سنرى كيف سيسير سوق الانتقالات، فلدينا شهر لنقوم به بالعمل وننُجز الأمور على أكمل وجه.".

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كما أضاف "فيدال لاعب ذو شخصية وتجربة رائعة، لذا سنرى ما سيحدث. نحن نتحدث عن لاعب بمقدوره أن يرفع مستوانا بالتأكيد، ونحن بالفعل الآن في مستوى جيد.".

ومن المتوقع أن تكون الصفقة إن تمت على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند إلزامي للشراء في الصيف المقبل، كحال أغلب صفقات النيراتزوري هذا العام.

الجدير بالذكر أن الإنتر يتقاسم صدارة ترتيب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، في الوقت الذي خرج فيه من دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات ليشارك في الدوري الأوروبي.