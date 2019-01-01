بنزيمة يعود لتدريبات ريال مدريد قبل مواجهة إشبيليه

أنباء طيبة للمدرب سانتياجو سولاري قبل المباراة الهامة بالدوري الإسباني

عاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، إلى التدريبات الجماعية لريال مدريد استعداداً لمواجهة إشبيليه بالدوري الإسباني.

بنزيمة غاب عن مباريات ريال الأخيرة، بسبب معاناته بكسر في كفة الإصبع الصغير.

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وظهر الفرنسي بمران ريال وهو مرتدياً ضمادة على يده اليمنى، لتجنب أي تفاقم في الإصابة.

ومن المتوقع أن يلعب بنزيمة كأساسي في مباراة إشبيليه، بعد قرار المدرب سانتياجو سولاري بعدم الاعتماد عليه ضد ليجانيس بكأس ملك إسبانيا لتفادي تعرضه لانتكاسه.

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💡 مع العلم أنه يبلغ الآن 27 عامًا pic.twitter.com/hsXqm6tTma — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 17, 2019

وعلى جانب آخر عاد أيضاً تيبو كورتوا للتدريب ليصبح جاهزاً هو الآخر لحراسة عرين ريال.

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وأما بالنسبة لفاييخو وأسينسيو وتوني كروس وجاريث بيل وماريانو دياز ويورينتي، فواصلوا عمليات التأهيل البدني تمهيداً للعودة للتدريب الجماعي.

ويخوض ريال مباراة إشبيليه الأسبوع القادم وهو في المركز الرابع بجدول الليجا بـ33 نقطة، ليتساوى بالرصيد مع الفريق الأندلسي، بفارق 10 نقاط عن برشلونة المتصدر.