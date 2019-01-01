النتائج المباشرة
الدوري الاسباني الدرجة الأولى

بنزيمة يعود لتدريبات ريال مدريد قبل مواجهة إشبيليه

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
أنباء طيبة للمدرب سانتياجو سولاري قبل المباراة الهامة بالدوري الإسباني

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

عاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، إلى التدريبات الجماعية لريال مدريد استعداداً لمواجهة إشبيليه بالدوري الإسباني.

بنزيمة غاب عن مباريات ريال الأخيرة، بسبب معاناته بكسر في كفة الإصبع الصغير.

تشيلسي يتوصل لاتفاق مع يوفنتوس من أجل هيجواين

اختيارات المحررين

وظهر الفرنسي بمران ريال وهو مرتدياً   ضمادة على يده اليمنى، لتجنب أي تفاقم في الإصابة.

ومن المتوقع أن يلعب بنزيمة كأساسي في مباراة إشبيليه، بعد قرار المدرب سانتياجو سولاري بعدم الاعتماد عليه ضد ليجانيس بكأس ملك إسبانيا لتفادي تعرضه لانتكاسه.

وعلى جانب آخر عاد أيضاً تيبو كورتوا للتدريب ليصبح جاهزاً هو الآخر لحراسة عرين ريال.

النسخة الأسوأ من ريال مدريد في القرن الواحد وعشرين

وأما بالنسبة لفاييخو وأسينسيو وتوني كروس وجاريث بيل وماريانو دياز ويورينتي، فواصلوا عمليات التأهيل البدني تمهيداً للعودة للتدريب الجماعي.

ويخوض ريال مباراة إشبيليه الأسبوع القادم وهو في المركز الرابع بجدول الليجا بـ33 نقطة، ليتساوى بالرصيد مع الفريق الأندلسي، بفارق 10 نقاط عن برشلونة المتصدر.

الموضوع التالي:
مارسيال يؤكد استمتاعه بأسلوب سولشار الهجومي
الموضوع التالي:
مورينيو يستشهد ببيكهام ويوضح الفارق بين جيلين ويختار الفريق الأفضل
الموضوع التالي:
إيمري يؤكد ظهور أوزيل ضد تشيلسي -وماذا عن دينيس سواريز؟
الموضوع التالي:
ردود أفعال الجماهير - نزل "صلاح" ووصول تاريخي لعُمان والحبسي مشجعًا
الموضوع التالي:
كأس آسيا – عمان تخطف التأهل في الوقت القاتل بثلاثية في شباك تركمنستان
إغلاق