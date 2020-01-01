بنزيما يمدح نفسه: وصلت لمستوى عالٍ للغاية

ويتحدث عن مباراة مانشستر سيتي أيضًا..

يؤمن كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، أنه يعيش حالة مميزة على الصعيد المهني في الفترة الأخيرة، واعتبر أنه وصل لمستوى عالٍ للغاية مؤكدًا على أنه لا يزال يسعى للوصول إلى الكمال الكروي.

الدولي الفرنسي شارك هذا الموسم مع النادي الملكي في 33 مباراة وتمكن من إحراز 18 هدفًا وصنع 9 بمختلف البطولات كما أنه يُعد ثاني هدافي الليجا خلف ليونيل ميسي برصيد 13 هدفًا.

بنزيما أخذ في مدح نفسه خلال تصريحات للصحافة، إذ قال "لا يمكنك أبدًا أن تعرف إذا ما كنت في أعلى مستوى لك في حياتك المهنية، فاللاعب منّا يريد دائمًا الوصول إلى الكمال، لكن الحقيقة أنني في مستوى عالٍ للغاية الآن.".

المزيد من الفرق

كما أضاف "مع ذلك، أنا أبحث عن المزيد لأنني أعرف أن لديّ فرصة الوصول إلى أكثر مما أنا فيه حاليًا.".

أما عن العمل الذي ساعده على التحسن والتطور فقال "إنه العمل الذي لا يُرى، كل ما يُفعل خارج الملعب سواء في الاستراحة أو في الطعام، في هذا المجال يتمتع كل شخص بصفاته الفريدة.".

"أنا دائمًا أعمل بجد وأشعر أنني بحالة جيدة حقًا على المستوى الجسدي، وعادةً ما أذهب إلى الجيم وفي الملعب أستمتع كثيرًا بقدراتي. في السنوات الأخيرة سجلت الكثير وصنعت الكثير، أود أن أساعد فريقي على الفوز."

كورتوا يشكو جمهور ليفانتي والحكم يستجيب

ريال مدريد هُزم من ليفانتي في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، وتنتظره قمة كبيرة أمام مانشستر سيتي يوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ويثق بنزيما في قدرات فريقه على تخطي عقبة السيتزنز رغم القدرات المميزة لكتيبة بيب جوارديولا.

"سيتي فريق رائع مع مدرب رائع، إنه فريق ماهر للغاية ولا يتوقف عن تمرير الكرة كثيرًا، ستكون مباراة متوازنة، خطتنا دائمًا هي الفوز ومن الواضح أننا نحلل الخصم ولكن نركز بصورة أساسية على أنفسنا أيضًا."

وأتم "في ريال مدريد الهدف هو محاولة الفوز بكل شيء، ليس علينا حتى أن نحاول، ينبغي علينا الفوز بكل شيء. أنت بحاجة إلى الحظ وأن تكون في أفضل فتراتك بالوقت المناسب، نريد تحقيق شيء جيد سواء في الليجا أو دوري الأبطال.".

يذكر أن ريال مدريد قد تراجع ليصبح ثانيًا في ترتيب الدوري الإسباني خلف المتصدر برشلونة، ومن المقرر أن يلتقيا الكبيران في الكلاسيكو الإسباني مساء الأحد المقبل في سانتياجو برنابيو.