كورتوا يشكو جمهور ليفانتي والحكم يستجيب

ما الذي فعله جمهور ليفانتي أغضب كورتوا؟

اعترض تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، على جمهور ليفانتي في لقاء الجولة 25 من الدوري الإسباني بعد تسليط أشعة الليزر على عينه.

ريال مدريد خسر من ليفانتي بهدف نظيف ليفشل في الحفاظ على صدارة الليجا ويتركها لبرشلونة قبل الكلاسيكو.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ كورتوا اشتكى من تسليط أشعة الليزر على وجهه وعينه في بداية الشوط الثاني للحكم.

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واستجاب الحكم هيرنانديز هيرنانديز، ودوّن شكوى الحارس البلجيكي في تقرير المباراة مما قد يؤدي إلى غرامة مالية على الضفادع.

ولم يؤثر ما قام به الجمهور على الحارس، إذ حدثت الواقعة في الدقيقة 48 من المباراة بينما الهدف جاء في الدقيقة 79 وقبل نحو 10 دقائق من النهاية.

وأصبح مدرب ليفانتي، باكو لوبيز، أول من ينتصر على برشلونة وريال مدريد على أرضه في موسم واحد منذ أوناي إيمري في 2015-2016 مع إشبيلية.

جدير بالذكر أنّ ملعب "سانتياجو برنابيو" سوف يستضيف الكلاسيكو يوم الأحد المقبل في الجولة 26 من الليجا.