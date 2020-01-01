بنزيما يريد العودة إلى ليون

بعدما صنع التاريخ في ريال مدريد.. بنزيما يرغب في إنهاء مسيرته مع أولمبيك ليون

يريد نجم ريال مدريد وهداف الفريق الملكي هذا الموسم كريم بنزيما إنهاء مسيرته مع أولمبيك ليون الفرنسي، وذلك وفقًا لشهادات وكيله السابق.

وانتقل بنزيما إلى ريال مدريد صيف العام 2009 قادمًا من أولمبيك ليون، في صفقة كلفت خزائن الميرينجي وقتها حوالي 37 مليون يورو.

وبعد 11 عامًا في ريال مدريد، أصبح بنزيما خامس هدافي الملكي تاريخيًا، وحقق العديد من الألقاب أبرزها 4 بطولات لدوري أبطال أوروبا.

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وفي الوقت الحالي، وبعدما أصبح المهاجم الرئيسي في الفريق، بنزيما لديه كل شيء ليكون سعيدًا في العاصمة الإسبانية، لكن هذا لا يمنعه من التفكير في العودة إلى الدوري الفرنسي.

ولكن تفكير بنزيما في إنهاء مسيرته في أولمبيك ليون لا يعني أنه سينتقل إلى هناك في القريب العاجل، حيث أنه ما زال يبلغ من العمر 32 عامًا.

ويمتلك بنزيما عقدًا مع ريال مدريد حتى صيف العام 2022، حينها وفقًا لوكيله السابق من الممكن أن يفكر في العودة إلى أولمبيك ليون بعمر 34 عامًا.

وقال كريم الجزيري وكيل أعمال بنزيما سابقًا: "اليوم يعيش بنزيما وضعًا جيدًا مع ريال مدريد ومع مدرب كزيدان يثق فيه كل الثقة، لا شيء يدفعه للرحيل"

وأضاف: "ولكن بنزيما لديه رغبة واحدة فقط منذ سنوات وهي العودة إلى أولمبيك ليون لإنهاء مسيرته هناك، الجمهور هناك يعشقه وهو يريد استعادة هذه الأجواء"

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يذكر أن كريم بنزيما هو هداف ريال مدريد الموسم الحالي وأحد أهم أسلحته هذا الموسم وثاني هدافي الدوري الإسباني خلف ليونيل ميسي.